شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في المغرب يحضر مران الأهلي. .تأهيل كهربا وانتظام وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمر منيب، قنصل مصر في المغرب، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد في دوري أبطال إفريقيا، وتواجد القنصل في مقر إقامة الفريق، قبل أن يرافق البعثة إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي استضاف المران الأول للأهلي في مدينة كازابلانكا، وخاض الأهلي مرانه الأول في المغرب مساء اليوم استعدادا للقاء الوداد في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

فيما واصل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأدى كهربا فقرات مشي حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد، وكان كهربا قد غادر مباراة الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وانتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم بالمغرب، وشارك وحيد في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة.

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ويستعد الأهلي لخوض مباراة الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا