القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 14 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حسام البدرى يضم 25 لاعبا لمعسكر مباراتى توجو ، وسيمانى يفرض سياجاً من السرية على مران الأهلى الأول فى المغرب ، وفرجانى ساسى ينهى الحجر الصحى غداً بعد مخالطة مصاب بـ كورونا، ضغط الموظفين يلغى اختبارات تحديد القدرات فى اتحاد الكرة .

حسام البدرى يضم 25 لاعبا لمعسكر مباراتى توجو

قرر حسام البدرى المدير ألفنى لمنتخب مصر الأول استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر ألفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.

Advertisements

طلائع الجيش يهزم بيراميدز 3 / 1 بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر

حسم فريق طلائع الجيش التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد أن أنتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ويضرب الطلائع موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر.

موسيمانى يفرض سياجاً من السرية على مران الأهلى الأول فى المغرب