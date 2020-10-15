- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 14 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حسام البدرى يضم 25 لاعبا لمعسكر مباراتى توجو ، وسيمانى يفرض سياجاً من السرية على مران الأهلى الأول فى المغرب ، وفرجانى ساسى ينهى الحجر الصحى غداً بعد مخالطة مصاب بـ كورونا، ضغط الموظفين يلغى اختبارات تحديد القدرات فى اتحاد الكرة .
حسام البدرى يضم 25 لاعبا لمعسكر مباراتى توجو
قرر حسام البدرى المدير ألفنى لمنتخب مصر الأول استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر ألفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.
طلائع الجيش يهزم بيراميدز 3 / 1 بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر
حسم فريق طلائع الجيش التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد أن أنتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ويضرب الطلائع موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر.
موسيمانى يفرض سياجاً من السرية على مران الأهلى الأول فى المغرب
طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى فرض سياجاً من السرية على مران ألفريق الأحمر الأول فى المغرب والمقرر اقامته مساء اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.