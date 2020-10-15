شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للحراس وتدريبات بدنية متنوعة للاعبي الأهلي في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الفريق الأول بالمغرب الذي أقيم مساء اليوم، ومنح مدرب حراس المرمى بالفريق الحراس الثلاثة تدريبات فنية متنوعة، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الأول للفريق في المغرب، وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.

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