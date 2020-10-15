شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخضع لمسجة طبية غداً في المغرب قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الموجودة حاليا بمدينة الدار البيضاء المغربية لمسحة طبية في الثانية ظهر غدٍ الخميس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وتوجد بعثة الأهلي في الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية قبل السفر إلى المغرب بيومين، وجاءت نتيجتها جميعها سلبية، قبل أن تخضع غدًا لمسحة طبية جديدة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

على صعيد متصل، وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.

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