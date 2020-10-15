شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد القاهرة : جاهزون لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة الدولي ، أن الاستاد جاهز لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك في إياب دور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، مشيراً إلى أنه يتمني استضافة المباريتين خاصة أن الاستاد لاعبي الفريقين اعتادوا على اللعب عليه خلال الفترة الماضية .

وأشار مدير هيئة استاد القاهرة الدولي في تصريحات لبرنامج جمهور الدرجة التالتة على قناة أون سبورت 2 ، إلى أنه لم يصل إليه أي اخطارات رسمية من الأهلى أو الزمالك لخوض مباراتي نصف النهائي على الاستاد ، مؤكداً أن أرضية الاستاد جاهزة ومميزة عن أى ملعب آخر ، ونتمني استضافة نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك.

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وأضاف درويش ، أن الاستاد سيتم اغلاقه عقب مباراة المنتخب الوطني وتوجو في نصف نوفمبر المقبل ، ولمدة شهر من أجل زراعة البذور الشتوية .

خاطب مسئولو النادي الأهلي نظرائهم في الاتحاد الافريقي كاف لنقل مباراة الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا من ملعب برج العرب لملعب ستاد القاهرة، والمقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري، وذلك بعد حصول الأهلي على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة في القاهرة، وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي الوداد المغربي يوم السبت المقبل على ستاد محمد الخامس في كازابلانكا.