اخبار النادي الاهلي اليوم الأربعاء 14/10/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الأربعاء 14/10/2020 العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلي يتوجه لملعب كهرماء كاليفورنيا لخوض مرانه الأول في المغرب، والأهلي يُخاطب كاف لنقل مواجهة الإياب أمام الوداد لإستاد القاهرة، وطبيب الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى وأيمن أشرف لمواجهة الوداد. توجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لملعب كهرماء كاليفورنيا لخوض مرانه الأول في المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا>

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