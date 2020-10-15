شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: غياب الجمهور عامل مساعد للأهلي أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي أن غياب الجماهير عن مواجهة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي سيمثل عامل مساعد للأهلي خاصة وأن الجماهير تعد احد أهم عناصر قوة بطل المغرب، ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد يوسف في تصريحات لقناة الأهلي :"غياب الجماهير يعد أمر مشابه لما حدث في أخر بطولة افريقيا فاز بها الأهلي عام 2013 ، موسيماني على دراية كبيرة بمواجهة فرق افريقيا كما واجه الوداد قبل ذلك في أكثر من مناسبة عندما كان مديراً فنياً لصن داونز الجنوب افريقي"

وأضاف يوسف أنه يجب أن يدخل الأهلي مباراة الذهاب على ستاد محمد الخامس، وهو يفكر في تحقيق نتيجة إيجابية تعينه قبل مباراة العودة مستبعدا اعتماد موسيماني على اللجوء للدفاع فقط في المواجهة المرتقبة.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.

Advertisements