شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الوقت الأصلى للطلائع وبيراميدز بالتعادل السلبى واللجوء للوقت الإضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الوقت الأصلى من عمر مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التي يطمع كلا الفريقين في حسمها لصالحه للتأهل لدور الأربعة وتفادى مفاجأت مباريات الكأس المعتادة، ليحتكم الفريقين للوقت للأشواط الإضافية من أجل حسم المتأهل.

شهد الشوط هدوء ومحاولات نادرة من كلا الفريقين على مرمى الأخر، كما لم يشهد أى حالات تحكيمية جدلية، ولم يتم اللجوء لتقنية الفار.

وفى الشوط الثانى كثف طلائع الجيش هجماته وأهدروا أكثر من فرصة خطرة وسط تألق للحارس المهدى سليمان، وتراجع واضح فى مستوى بيراميدز، الذى شن بعض الهجمات لكن على استحياء.

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كان الطلائع قد تأهل لهذا الدورعقب تخطيه عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى فى 17 فبراير 2020 ، بينما تخطى بيراميدز منافسه الاسماعيلى بهدف دون رد سجله جون أنطوى في 21 فبراير الماضى على ستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمد فتحي - إسلام عيسي، خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - عمر جابر - محمد حمدي - محمود حمادة - جون انطوي - محمد عطوة - رجب بكار.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى.. محمد بسام، على الفيل، خالد سرحان، ناصر منسى، كريم طارق، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، فرانك ستيفن، عمار حمدى.