شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أمم أوروبا: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إيطاليا وهولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل منتخب إيطاليا مع ضيفه هولندا، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أتليتي أزوري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

أحرز لورينزو بيليجريني هدف إيطاليا بالدقيقة 16، بينما تعادل دوني فان دي بيك للطواحين الهولندية بالدقيقة 26.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز الثاني خلف المتصدر بولندا (7 نقاط)، بينما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث.