شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أمم أوروبا: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إيطاليا وهولندا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل منتخب إيطاليا مع ضيفه هولندا، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أتليتي أزوري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
أحرز لورينزو بيليجريني هدف إيطاليا بالدقيقة 16، بينما تعادل دوني فان دي بيك للطواحين الهولندية بالدقيقة 26.
وبهذا التعادل، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز الثاني خلف المتصدر بولندا (7 نقاط)، بينما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,648
-
تعافي
97,743
-
وفيات
6,062
كانت هذه تفاصيل خبر دوري أمم أوروبا: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إيطاليا وهولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.