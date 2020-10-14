شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أمم أوروبا: الدنمارك تُسقط إنجلترا في عقر دارها بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى المنتخب الإنجليزي، خسارة مفاجئة أمام ضيفه الدنماركي، بنتيجة (0-1)، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز كريستيان إريكسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد المنتخب الإنجليزي عند 7 نقاط وهو رصيد المنتخب الدنماركي أيضا، ليصعد المنتخب البلجيكي إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على أيسلندا 1-2.