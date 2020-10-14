شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أمم أوروبا: في غياب «الدون» البرتغال تسقط السويد بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل منتخب البرتغال، عروضها القوية في دوري الأمم الأوروبية، بالتغلب على السويد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوزيه ألفالادي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في المستوى الأول.

وغاب قائد المنتخب النجم كريستيانو رونالدو عن المباراة بعد الإعلان أمس عن إصابته بفيروس كورونا اثناء تواجده بمعسكر المنتخب البرتغالي استعدادًا للمباراة.

وسجل أهداف البرتغال، بيرناردو سيلفا (21) وديوجو جوتا «هدفين» في الدقيقتين 44 و72.

وبتلك النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تتذيل السويد، المجموعة دون رصيد.