شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. إسماعيل يوسف يطرد جاسوس الرجاء من مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي للزمالك والقائمة بأعمال امين الصندوق ورئيس بعثة الفريق في المغرب بإلزام مسؤولي استاد الوداد الذي استضاف مران الفريق اليوم بإخراج وطرد أي مسؤولي نادي الرجاء الذي حاول التسلل للقرب من ارض الملعب لمشاهدة ورصد كواليس مران الزمالك ونقله للجهاز الفني الرجاء.

وتنبه «تيجانا» لوجود احد الأشخاص الذي يحاول الاقتراب من ملعب المران واستدعى احد مسؤولي نادي الوداد الذي اخبره بهوية الشخص وانه احد الإداريين بنادي الرجاء فعلي الفور تم طرده من ارض الملعب ولم يسمح لاحد بمتابعة المران باستثناء البعثة الإعلامية المرافقة للمارد الابيض.