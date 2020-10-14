شكرا لقرائتكم خبر عن «يوسف موكوكو» قد يصبح أصغر لاعب فى تاريخ دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستكون الفرصة سانحة أمام لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى الواعد يوسف موكوكو، والذى سيبلغ 16 عاماً فى نوفمبر المقبل، ليصبح أصغر لاعب فى تاريخ دورى أبطال أوروبا لكرة القدم فى الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضى لدورتموند، ميكايل زورك، لصحيفة بيلد المحلية «سندخل اسمه فى القائمة ب» لدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة النادى الألمانى مع زينيت سان بطرسبورغ الروسى وكلوب بروج البلجيكى ولاتسيو الإيطالى فى المجموعة السادسة.

وسجل موكوكو (15 عاماً) عدداً كبيراً من الأهداف مع منتخب ألمانيا للشباب، لكنه ليس مسجلاً فى القائمة «أ» التى تضم اللاعبين المؤهلين لخوض غمار مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ولكن وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (ويفا)، فإن تسجيله فى القائمة «ب» التى تُقدّم إلى الاتحاد القارى قبل 24 ساعة من المباراة، يعنى أنه يمكن للاعب بالغ من العمر 16 عاماً المشاركة، شرط أن يكون لعب فى صفوف النادى لعامين على الأقل، وهو ما ضمنه موكوكو الذى انضم لدورتموند فى 2016.

وسيبلغ المهاجم الواعد، الذى ولد فى الكاميرون، عامه السادس عشر قبل أربعة أيام من استضافة دورتموند لكلوب بروج فى دور المجموعات فى 24 نوفمبر، وقد يصبح أصغر لاعب فى تاريخ مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ولا يزال الرقم القياسى حالياً لصالح النيجيرى سيليستين بابايارو، البالغ الآن 42 عامًا، عندما لعب مع أندرلخت البلجيكى ضد ستيوا بوخارست الرومانى فى العام 1994، وكان يبلغ 16 عاماً و86 يوماً.

طُرد بابايارو حينها بعد 34 دقيقة من انطلاق اللقاء، لكنه انتقل بعدها إلى تشيلسى، حيث أمضى ثمانى سنوات فى النادى الإنجليزى.

وسجل موكوكو فى موسم 2018-2019، 50 هدفاً خلال 28 مباراة لصالح فريق دورتموند لما دون 17 عاماً، ضد خصوم أكبر سناً. كما صعد الموسم الماضى فى سن الرابعة عشرة إلى فريق تحت 19 عاما وسجل 38 هدفاً فى 28 مباراة.

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وسجل الشهر الماضى هاتريك فى ظهوره الأول مع فريق ما دون 19 عاما، وأجرى تدريبات مع الفريق الأول لدورتموند. كما خاض فى سبتمبر أولى مبارياته مع منتخب ألمانيا تحت 20 عاماً.

لكن مدير بوروسيا دورتموند سيباستيان كيل قال لوكالة «سيد» الألمانية المرتبطة بفرانس برس إن النادى حريص على التخفيف من حد الضجيج حول «معجزته».

وأضاف كيل أن البداية الاحترافية لموكوكو ستكون «خطوة كبيرة وهو يبلغ من العمر 15 عاماً فقط. يجب أن نمنحه السلام والوقت اللازمين» للتطور.