شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يمدد تعاقده مع علي ماهر لموسم جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، تمديد عقد على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمدة موسم بعد نجاحه مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.
واستطاع على ماهر تولية الفريق البورسعيدي في فترة قصيره جدًا ونجح في انقاذ الفريق من دوام الهبوط والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، والدخول إلى منتصف الجدول، بالدوري الممتاز.
وقال المصري في بيانه منذ قليل، عبر موقعه الرسمي: «أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات تجديد التعاقد مع الكابتن على ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021/2020
وحقق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مباريات الدوري الممتاز.
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