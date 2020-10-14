شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المحلة تسهر حتى الصباح احتفالًا بتأهل «زعيم الفلاحين» للممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخيرًا، وبعد غياب أربع سنوات عن الدورى الممتاز، عاد فريق غزل المحلة إلى دورى الأضواء والشهرة تحت قيادة مديره الفنى، ابن غزل المحلة، خالد عيد، بعد احتلاله عن جدارة واستحقاق قمة مجموعة بحرى بفارق نقطتين عن فاركو، أقرب منافسيه. وكانت جماهير المحلة قد عاشت واحدة من أسعد لياليها، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الأوليمبى بالإسكندرية بهدفين مقابل هدف واحد، فعلى الرغم من تقدم الأوليمبى في البداية بهدف محمد كريسبو، فإن أبناء غزل المحلة نجحوا في قلب الطاولة على أبناء الأوليمبى، وسجلوا هدفين عن طريق محمد سامى ومحمود صلاح.

وعقب المباراة لم يتمالك «عيد» نفسه من الفرحة بالصعود إلى الممتاز، وانخرط في البكاء، وقام لاعبو غزل المحلة بحمله على الأعناق، مُردِّدين هتافات: «أبوعمر.. أبوعمر».

على صعيد آخر، يعقد «عيد» اجتماعًا مع مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة لبحث كيفية تكريم الفريق، وكذلك النظر في تنظيم رحلة عمرة للفريق، بعد المجهود الكبير على مدار الموسم الشاق بالقسم الثانى. وكان الآلاف من مشجعى غزل المحلة قد حرصوا على استقبال الفريق على مشارف المدينة، مُردِّدين الأغانى والأناشيد، ومنها «ليلة ليلة ليلة أما ليلة يا سلام» و«سمع هس مفيش كلام للمحلة تعظيم سلام»، وأصروا على الاحتفال معهم بملعب غزل المحلة، حاملين التي شيرتات وأعلام نادى غزل المحلة.