شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: بيراميدز يغازل 4 لاعبين من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن دخول مسؤولو بيراميدز في مفاوضات مع لاعبي سموحة، خلال الفترة الحالية، للحصول على خدماتهم، لتدعيم صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بيراميدز يغازل أربعة لاعبين من سموحة بشدة.

ويختتم فريق سموحة تدريباته مساء غد الخميس، تحت قيادة أحمد سامي، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، بالمباراة التي ستجمعهما، على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مباريات الدوري الممتاز.