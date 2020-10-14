ليفربول يرفض اعارة هاري ويلسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

رفض نادي ​ليفربول​ الإنكليزي عرضًا للحصول على خدمات اللاعب ​هاري ويلسون​ في موسم الانتقالات الصيفي الحالي في إنكلترا.

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وأبدى أكثر من نادِ رغبته في التعاقد مع هاري ويلسون من صفوف ليفربول هذا الصيف وعلى رأسهم سوانسي سيتي

وبالفعل سوانسي قدم عرضًا لاستعارة ويلسون في فترة الانتقالات لهذا الصيف الا أن ليفربول رفض عرض الفريق الويلزي دون الكشف عن محتواه.

وأفادت أن بطل الدوري الإنكليزي لا يمانع فكرة رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لأي نادِ مقابل مليون جنيه إسترليني.