اخبار الرياضه

نابولي يؤكد خلوه من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

أعلن نادي ​نابولي​ الإيطالي عن نتائج الفحوصات الخاصة ب​فيروس كورونا​ التي خضع لها لاعبيه بعد العودة للتدريبات الجماعية من جديد الأربعاء.

وأشار النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إلى أن: "اختبارات كوفيد 19 التي تم إجراءها على الفريق صباح اليوم جاءت جميعها سلبية".

وكان نابولي ذكر أمس الثلاثاء أن هيئة الصحة المحلية أعطت الضوء الأخضر للفريق لإنهاء فترة عزله الاحترازية التي دخلها بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا بين صفوفه لإليف الماس و​بيوتز زيلينسكي​ قبل أسابيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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