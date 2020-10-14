- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يؤكد خلوه من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
أعلن نادي نابولي الإيطالي عن نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا التي خضع لها لاعبيه بعد العودة للتدريبات الجماعية من جديد الأربعاء.
وأشار النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إلى أن: "اختبارات كوفيد 19 التي تم إجراءها على الفريق صباح اليوم جاءت جميعها سلبية".
وكان نابولي ذكر أمس الثلاثاء أن هيئة الصحة المحلية أعطت الضوء الأخضر للفريق لإنهاء فترة عزله الاحترازية التي دخلها بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا بين صفوفه لإليف الماس وبيوتز زيلينسكي قبل أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يؤكد خلوه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.