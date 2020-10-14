شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يستأنف قرار خسارته لقاء يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 قرر نادي ​نابولي​ الايطالي الذهاب إلى المحكمة الرياضية من أجل الاستئناف على قرار القاضي الرياضي ورابطة الدوري الإيطالي باعتباره مهزومًا في مباراة ​يوفنتوس​ والتي لم يحضرها بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

Advertisements وقرر القاضي الرياضي ولجنة الانضباط اعتبار نابولي خاسرًا 3-0 مع إضافة نقاط المباراة ليوفنتوس إلى جانب خصم نقطة إضافية من البارتينوبي لعدم تواجدهم في المباراة. وقال نابولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نابولي يحترم القواعد والقانون دائمًا". وأضاف: "نحن ننتظر بثقة نتيجة الاستئناف ونؤمن إيمانًا راسخًا بالعدالة".

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