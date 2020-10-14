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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انجيه يوقع عقوبة إنضباطية على الملالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
إستبعد نادي انجيه الفرنسي لاعبه الجزائري فريد الملالي من التدريبات لأسباب انضباطية.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن إدارة النادي الفرنسي استبعدت الجزائري عن التدريبات الجماعية لمدة 15 يوماً، بسبب تأخره أكثر من مرة عن موعد التمارين.
وأردفت أن الملالي سيتدرب مع الفريق الرديف "تحت 23 عاماً" لمدة 15 يوماً، قبل إتخاذ قرار بشأن عقوبته.
وتراجع مستوى اللاعب بشكل كبير وإستبعد عن المشاركة في المباريات بسبب تذبذب مستواه علماً أنه سيمثل أمام القضاء بتهمة القيام بأفعال مخلة بالحياء وعدم احترام خصوصيات جيرانه.
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