نيفيل: جايمس رودريغيز اصبح جزء من فريق ايفرتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

اكد اللاعب الاسطوري السابق لنادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​غاري نيفيل​ ان لاعب نادي ​إيفرتون​ جايمس رودريغيز غير عقلية لاعبي النادي الإنكليزي.



وفي حديث له، قال نيفيل: "لن يخرج جايمس الى الملعب ويشعر أنه جزء من فريق بلا هوية، لقد لعب لريال مدريد بعد تألقه في نهائيات كأس العالم، ثم لعب مع بايرن ميونيخ، بالنسبة لي، أعتقد أن الأمر يتعلق بالتغيير في العقلية الذي كان على إيفرتون أن يقوم بها".

واضاف: "قد يشعر اللاعبون من حوله بالضياع ولكن عندما يفعلون ذلك فإنهم سوف يبحثون عن التمرير لـ جايمس والتأكد من أن الكرة ستصل له، حدث ذلك لي عندما كنت صغيراً، كنت محظوظاً لمقابلة لاعبين متمرسين أظهروا لي تلك العقلية".