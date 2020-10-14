ديل بييرو يدخل عالم الغناء: كل شيء تحت السيطرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 تسائل عشاق المستديرة حول إمكانية إتجاه النجم الإيطالي السابق لكرة القدم ​أليساندرو ديل بييرو​ إلى الغناء بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يغني داخل استوديو.

ونشر موقع "إيطاليا فوتبول" عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" الفيديو معلقاً عليه: "كل شيء تحت السيطرة". Advertisements ولاقى الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل وسط تساؤلات من المعلقين عن إمكانية مشاهدة عمل غنائي جديد لنجم الكرة الإيطالية قريبا. وكان أسطورة ​يوفنتوس​ إقتحم بعد اعتزال اللعب عالم الموضة من خلال علامته التجارية، حيث يملك عدة محلات ملابس في إيطاليا، متخصصة ببيع النظارات الشمسية والأحذية والمعاطف المطرية.

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