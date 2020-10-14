كأس قطر: التعادل يحسم موقعة العربي والريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

اكتفى ناديا ​العربي​ و​الريان​ بالتعادل الايجابي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس قطر.



سجل هدف الريان نايف الحضرمي في الدقيقة 5 وانتظر العربي حتى الدقيقة 36 ليسجل التعادل عن طريق خالد النعيمي لنتهي الشوط 1 - 1 بين الطرفين وحاول الفريقان التسجيل في الشوط الثاني دون جدوى لتنتهي المواجهة بينهما 1 - 1.

وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما حصل الريان على أول نقطة له في البطولة في المركز الرابع.