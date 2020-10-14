- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس قطر: التعادل يحسم موقعة العربي والريان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
اكتفى ناديا العربي والريان بالتعادل الايجابي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس قطر.
سجل هدف الريان نايف الحضرمي في الدقيقة 5 وانتظر العربي حتى الدقيقة 36 ليسجل التعادل عن طريق خالد النعيمي لنتهي الشوط 1 - 1 بين الطرفين وحاول الفريقان التسجيل في الشوط الثاني دون جدوى لتنتهي المواجهة بينهما 1 - 1.
وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما حصل الريان على أول نقطة له في البطولة في المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس قطر: التعادل يحسم موقعة العربي والريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.