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شكرا لقرائتكم موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي نظيره الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل فى كازابلانكا فى تمام الساعة التاسعة مساء فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن نتيجة إيجابية لتعزيز فرصه فى الصعودى للدور النهائى.
موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وتقام مباراة الأهلي والوداد يوم السبت المقبل في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 8:00 مساءً بتوقيت المغرب
موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وحرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الوجود في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لاستقبال اللاعبين قبل أن ينضما إلى البعثة.
موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقياموعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ومن المقرر أن يجري معلول وجيرالدو تدريبات استشفائية على هامش المران الأول للفريق في مدينة كازابلانكا، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها مساء السبت المقبل في ذهاب منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
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