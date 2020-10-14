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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا



موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي نظيره الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل فى كازابلانكا فى تمام الساعة التاسعة مساء فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن نتيجة إيجابية لتعزيز فرصه فى الصعودى للدور النهائى.

موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا



موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وتقام مباراة الأهلي والوداد يوم السبت المقبل في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 8:00 مساءً بتوقيت المغرب

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موعد مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

