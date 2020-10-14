شكرا لقرائتكم هانيا الحمامى ومصطفى عسل يتأهلان لنصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حجز الثنائى المصرى، هانيا الحمامى ومصطفى عسل، أبطال العالم للناشئين، أول مقعدين فى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى 17 أكتوبر الجارى، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وكان 10 لاعبين مصريين قد تمكنوا من التأهل إلى الدور ربع النهائى.
وحققت هانيا الحمامى المصنفة السادسة مفاجأة بفوزها على الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة، فى مباراة الدور ربع النهائى، بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت لـ 91 دقيقة وجاءت نتيجة الأِواط كالتالى: 9-11, 17-15, 11-6, 8-11, 11-8.
كما حقق مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الـ 18 عالمياً مفاجأة كبيرة بفوزه على النيوزلاندى المخضرم بول كول المصنف الخامس عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 104 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 11-9, 4-11, 11-3, 12-10.
كما حرص عسل على الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، والذى أبعدته إصابته عن المشاركة مع الفريق الأحمر قبل فترة، كنوع من الدعم المعنوى.
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