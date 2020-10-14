شكرا لقرائتكم الغندور: هناك سيطرة مغربية على لجان الكاف قد تتحكم في قرعة نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تخوفه من إقامة النهائي الأفريقي في المغرب بدون قرعة إذا كان النهائي فيه طرف من الأهلي أو الزمالك.

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي اليوم الأربعاء: "إقامة باقي بطولات الكونفدرالية في المغرب من مباراة هو ظلم بيًن لفريقي بيراميدز وحوريا كوناكري، لكن هناك سيطرة مغربية على لجان الاتحاد الأفريقي، كما أن زوجة رئيس الكاف مغربية". وأكد الغندور أن المباريات المنتظرة للزمالك اقتربت وبات يفصلنا عنها أيام قليلة، موضحا أن الحديث عن التحكيم كثير جدا، لكن المهم هو تطبيق تقنية الفار في نصف نهائي ونهائي أفريقيا. Advertisements

يحل نادي الزمالك المصري ضيفاً على نظيره المغربي الرجاء، يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

توقفت البطولة منذ مارس الماضي واستمر توقفها طويلاً بسبب جائحة كورونا وتعود لتستأنف منافساتها الشهر القادم، كان نادي الرجاء تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بحصيلة أهداف ٢-١ حيث فاز المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولي في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربي من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات.