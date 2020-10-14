شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يطيح بفريق بيراميدز من كأس مصر بركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم فريق طلائع الجيش التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد أن أنتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ويضرب الطلائع موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر.

أهدر جون أنطوى الضربة الأولى لبيراميدز، وأحرز محمد أشرف روقا للطلائع، ثم أحرز دودو الجباس أول هدف لبيراميدز، وسجل أحمد موسى كابوريا الهدف الثانى للطلائع، كما أهدر على جبر هدف أخر لبيراميدز، وأحرز على الفيل الهدف الثالث للطلائع، ثم أهدر محمود حمادة الهدف الثالث، لتصبح النتيجة 3 / 1 للطلائع.

شهد الشوط الأول هدوء ومحاولات نادرة من كلا الفريقين على مرمى الأخر، كما لم يشهد أى حالات تحكيمية جدلية، ولم يتم اللجوء لتقنية الفار.

وفى الشوط الثانى كثف طلائع الجيش هجماته وأهدروا أكثر من فرصة خطرة وسط تألق للحارس المهدى سليمان، وتراجع واضح فى مستوى بيراميدز، الذى شن بعض الهجمات لكن على استحياء.

كان الطلائع قد تأهل لهذا الدورعقب تخطيه عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى فى 17 فبراير 2020 ، بينما تخطى بيراميدز منافسه الاسماعيلى بهدف دون رد سجله جون أنطوى في 21 فبراير الماضى على ستاد الإسكندرية.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمد فتحي - إسلام عيسي، خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - عمر جابر - محمد حمدي - محمود حمادة - جون انطوي - محمد عطوة - رجب بكار.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى.. محمد بسام، على الفيل، خالد سرحان، ناصر منسى، كريم طارق، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، فرانك ستيفن، عمار حمدى.