شكرا لقرائتكم محمد يوسف: غياب جماهير الوداد سيساعد الأهلى في مواجهة المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفنى السابق للأهلى أن غياب الجماهير عن مواجهة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربى سيمثل عامل مساعد للأهلى خاصة وأن الجماهير تعد احد أهم عناصر قوة بطل المغرب، ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد يوسف فى تصريحات لقناة الأهلى: "غياب الجماهير يعد أمر مشابه لما حدث فى أخر بطولة افريقيا فاز بها الأهلى عام 2013 ..موسيمانى على دراية كبيرة بمواجهة فرق افريقيا كما واجه الوداد قبل ذلك فى أكثر من مناسبة عندما كان مديراً فنياً لصن داونز الجنوب افريقي"

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وأضاف يوسف أنه يجب أن يدخل الأهلى مباراة الذهاب على ستاد محمد الخامس، وهو يفكر فى تحقيق نتيجة إيجابية تعينه قبل مباراة العودة مستبعدا اعتماد موسيمانى على اللجوء للدفاع فقط فى المواجهة المرتقبة.

وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبى بلادهما.