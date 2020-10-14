شكرا لقرائتكم رسميا.. وادى دجلة يعلن التعاقد مع التونسى إيهاب المباركى 3 مواسم "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى وادى دجلة، التعاقد رسيمًا مع التونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى، تأكيدًا لليوم السابع، الذى سبق وأكد توقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى صفقة انتقال حر، عقب رحيل المباركى عن "باب سويقة"، حيث حضر اللاعب إلى القاهرة الأحد الماضى، وحرص على حضور مواجهة غزلان دجلة أمام الإنتاج الحربى التى أقيمت يوم الإثنين، من مقصورة ملعب "الأهلى" والتى حقق فيها دجلة أكبر فوز فى مشواره بالمسابقة بنتيجة 4/1.

وعقد المباركى جلسة مع مسئولو دجلة تم خلالها وضع الرتوش النهائية للتعاقد، والاتفاق على الانتقال للفريق لمدة 3 سنوات، ووقع اللاعب على العقود، مشترطًا عدم تفعيلها فى حالة تعرض الفريق للهبوط لدورى الدرجة الثانية، وبعد أن ضمن الفريق الدجلاوى البقاء فى الممتاز، أعلنت الصفحة الرسمية للفريق عن اتمام الصفقة بشكل رسمى.