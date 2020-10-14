شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في المغرب استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اتصالا هاتفيا بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الزمالك فى المغرب وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة للاطمئنان على البعثة، وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفى اللاعبين بالتركيز قبل مواجهه الرجاء المغربي.

بينما أكد رئيس بعثة الزمالك لرئيس النادى أن الأمور تسير بصورة جيده وجميع اللاعبين ملتزمون ولديهم حماس كبير لتحقيق الفوز على الرجاء حيث يستعد الزمالك الذى وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس.

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فيما أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو للفريق، وأوضح أن المدرب البرتغالى مدرب واقعى، كما أن الفريق يخوض مبارياته تحت ضغط وهذه الفترة يجب أن تشهد دعم الجميع للفريق خاصة من جماهيره.

وتابع أمير مرتضى منصور: "طلبنا جدول الدورى الموسم الجديد بكل احتمالاته لحسم استعداداتنا، فمن حق اتحاد الكرة أن يدير المسابقة دون الضرر بالأندية ولكن للأسف هذا لا يحدث".

وعن موسم الصفقات والانتقالات، قال المشرف على الكرة بالزمالك: "نادى الزمالك هو الأقوى فى التعاقد مع أى لاعب لما يتمتع به من احترافية فى التفاوض واحترام للجميع بجانب الالتزام المادى ولكن حاليا لا نفكر فى بيع أى لاعب إلا إذا كان كان هناك بديل ولم نعرض أحد للبيع وفى النهايه لدينا سياسة ثابتة فى التعامل مع الجميع".