شكرا لقرائتكم النصر يعلن إصابة سلطان الغنام وعسيري قبل مواجهة الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر يوم الأربعاء إصابة لاعبيه سلطان الغنام وعبدالفتاح عسيري قبل يومين من انطلاق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه الجديد.

وبحسب تقرير شريك النادي الطبي، أصيب سلطان الغنام خلال مباراة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، فيما تعرض زميله عبدالفتاح عسيري لإصابة في المباراة نفسها في عضلة الساق الخلفية.

ويستعد النصر لبدء الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عبر مواجهة نادي الفتح في الرياض يوم الأحد المقبل.