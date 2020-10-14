شكرا لقرائتكم الهلال يضم فواز الطريس حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الهلال أولى صفقاتها في فترة الانتقالات الصيفية بعدما ضمت فواز الطريس متوسط ميدان الاتفاق بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.
ولم يدخل الهلال في سوق الانتقالات الصيفية التي أعقبت نهاية الموسم في السعودي، واكتفى قبل التعاقد مع الطريس بضم الحارس عبدالله الجدعاني من الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وخاض الطريس 19 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق بين بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان وكأس الملك سجل خلالها هدفاً واحداً جاء في شباك الوحدة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، ومنح 4 تمريرات حاسمة أمام الحزم والشباب والوحدة في الدور الثاني، والتقدم بمسابقة كأس الملك.
ويستعد الهلال حامل لقب مسابقة الدوري للدفاع عن بطولته يوم 17 من الشهر الجاري عندما يستضيف العين الصاعد حديثاً.
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