شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم المحلى الجديد للهوكي نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو إتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال على إنطلاق الموسم المحلى الجديد 2020/ 2021 شهر نوفمبر المقبل ، حيث سيتم اعتماد جدول الموسم فى الجمعية العمومية المحدد لها شهر نوفمبر المقبل أيضا، وحدد مسئولو اتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال يوم 14 نوفمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، من أجل مناقشة تغيير بعض بنود اللائحة فى مع مندوبى الأندية التى لها حق الحضور.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية بند انتخاب فى مقعد شاغر، فى ظل استقالة أحمد محسن عضو مجلس الإدارة، فضلا عن اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد 2020 / 2021 وميزانية الاتحاد.

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وأكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى مسبقا إرسال تقرير الإجراءات الاحترازية للأندية التابع للكود رقم 1 إلى اللجنة الأولمبية من أجل الاطلاع عليه قبل استئناف المسابقات إستكمال الموسم الحالى الذى أوشك على الإنتهاء ، وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى استجابة عدد كبير من الأندية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تم إرسالها لهم حفاظا على سلامة اللاعبين وأسرة اللعبة.

فيما خاطب مسئولو اتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال المركز الأوليمبى من أجل استضافة معسكر منتخب الشباب، استعدادا لخوض بطولة أفريقيا التى تم تأجيلها من شهر أكتوبر إلى مارس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم، وأكد رئيس اتحاد الهوكى على رد مسئولى المركز بإفادة بإقرار تحمل جميع نفقات المعسكر كإجراء روتينى، مشيرا إلى أنه خاطب الوزارة من أجل ترتيب المعسكر والتى أفادته بالتواصل مع المركز مباشرة للحجز.