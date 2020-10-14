مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك بالمغرب في مُكالمة تيجانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اتصالا هاتفيا بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الزمالك في المغرب وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة للاطمئنان على البعثة، وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهه الرجاء المغربي.
بينما أكد رئيس بعثة الزمالك لرئيس النادي أن الأمور تسير بصورة جيده وجميع اللاعبين ملتزمون ولديهم حماس كبير لتحقيق الفوز على الرجاء حيث يستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس.
فيما أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو للفريق، وأوضح أن المدرب البرتغالى مدرب واقعى، كما أن الفريق يخوض مبارياته تحت ضغط وهذه الفترة يجب أن تشهد دعم الجميع للفريق خاصة من جماهيره.
وتابع أمير مرتضى منصور: "طلبنا جدول الدورى الموسم الجديد بكل احتمالاته لحسم استعداداتنا، فمن حق اتحاد الكرة أن يدير المسابقة دون الضرر بالأندية ولكن للأسف هذا لا يحدث".
وعن موسم الصفقات والانتقالات، قال المشرف على الكرة بالزمالك: "نادي الزمالك هو الأقوى في التعاقد مع أي لاعب لما يتمتع به من احترافية في التفاوض واحترام للجميع بجانب الالتزام المادي ولكن حاليا لا نفكر فى بيع أي لاعب إلا إذا كان كان هناك بديل ولم نعرض أحد للبيع و في النهايه لدينا سياسة ثابتة في التعامل مع الجميع".
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