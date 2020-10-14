شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغيب عن مران الأهلي بالمغرب ويزيد شكوك عدم المشاركة أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عن مران فريقه الذي يقام حالياً في المغرب لاستمرار معاناته من إصابة في العضلة الخلفية واكتفي بالجري حول الملعب فقط، لتزداد الشكوك حول عدم مشاركته مع الأهلي لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ورفض موسيماني حضور وسائل الإعلام خوفاً من جواسيس الوداد المغربي ولتجنب نقل كواليس وتفاصيل الاستعدادات للمعسكر الأخر.

على صعيد متصل، وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.

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