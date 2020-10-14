شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 14/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 14/10/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، باتشيكو يقسم لاعبى الزمالك لمجموعتين في المران استعدادا للرجاء ، وعضو الزمالك يطمئن علي بعثة الفريق في المغرب قبل مواجهة الرجاء، وأشرف بن شرقى ينضم اليوم لبعثة الزمالك فى المغرب. Advertisements أجرى المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق في المتواجدة في المغرب للاطمئنان علي استعدادات الفريق لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 14/10/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.