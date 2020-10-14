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المصري البورسعيدى يمدد تعاقد علي ماهر لموسم جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نجح مجلس إدارة المصري البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى تمديد تعاقد علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021/2020 .

و قام علي ماهر بالتوقيع على تعاقده الجديد مع سمير حلبيه بحضور لجنة التعاقدات الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي و عدنان حلبية و شريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي.

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جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى لإضفاء جو من الاستقرار على الجهاز الفني للفريق بعد وصول اكثر من عرض محلى لعلى ماهر بعد الطفرة التي أحدثها مع النادى الساحلى ونجاحه في إنقاذه من الهبوط لدورى القسم الثانى ووصوله للمركز السابع برصيد 42 نقطة .

 

 

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