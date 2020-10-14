شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. دجلة يعلن رسميًا التعاقد مع إيهاب المباركى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى وادى دجلة، التعاقد رسيمًا مع التونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى، تأكيدًا لليوم السابع، الذى سبق وأكد توقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى صفقة انتقال حر، عقب رحيل المباركى عن "باب سويقة"، حيث حضر اللاعب إلى القاهرة الأحد الماضى، وحرص على حضور مواجهة غزلان دجلة أمام الإنتاج الحربى التى أقيمت يوم الإثنين، من مقصورة ملعب "الأهلى" والتى حقق فيها دجلة أكبر فوز فى مشواره بالمسابقة بنتيجة 4/1.

وعقد المباركى جلسة مع مسئولو دجلة تم خلالها وضع الرتوش النهائية للتعاقد، والاتفاق على الانتقال للفريق لمدة 3 سنوات، ووقع اللاعب على العقود، مشترطًا عدم تفعيلها فى حالة تعرض الفريق للهبوط لدورى الدرجة الثانية، وبعد أن ضمن الفريق الدجلاوى البقاء فى الممتاز، أعلنت الصفحة الرسمية للفريق عن اتمام الصفقة بشكل رسمى.

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وحقق فريق الجونة الفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريقين البقاء بين الكبار بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الجولة قبل الأخيرة للبطولة التى حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا، حيث أطاح فوز الزمالك بحرس الحدود خارج بطولة الدوري وأعاده للقسم الثاني مع طنطا ونادى مصر وأبقي في الوقت نفسه على الجونة ودجلة بالدوري الممتاز.

واحتسب الحكم محمد الحنفى ركلة جزاء لصالح والتر بواليا بداعى تدخل حارس دجلة حسين ذكرى وعرقلته، فى الدقيقة 44، وبعد العودة لتقنية الفار ألغى الحكم ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 46 تعرض محمود مرعى للإصابة فى العضلة الخلفية ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وفى الدقيقة 68 نجح والتر بواليا فى تسجيل هدف التقدم للجونة، مستغلاً خطأ حسين ذكرى حارس مرمى الفريق الدجلاوى، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز ناصر ناصر الهدف الثانى للجونة بعد خطأ من حارس دجلة مرة اخرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 37 محتلاً المركز الرابع عشر، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 35 نقطة فى المركز الخامس عشر، من 33 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 41 هدفاً.