شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك : فرجاني ساسي يغيب عن مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي الذى يقدمه خالد الغندور عن غياب التونسي فرجاني ساسي عن مباراة الفريق أمام الرجاء بالمغرب الأحد المقبل، بسبب عدم تماثله للشفاء التام بعدما خالط لاعبا تونسيا مصابا بكورونا خلال معسكر نسور قرطاح الأسبوع الجاري.

يحل نادي الزمالك المصري ضيفاً على نظيره المغربي الرجاء، يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

توقفت البطولة منذ مارس الماضي واستمر توقفها طويلاً بسبب جائحة كورونا وتعود لتستأنف منافساتها، كان نادي الرجاء تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بحصيلة أهداف ٢-١ حيث فاز المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولي في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربي من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات.

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الفارس الأبيض كان تأهل لهذا الدور على حساب نادي الترجي التونسي، حيث فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز التونسي بهدف مقابل لاشيء في لقاء العودة لتصبح حصيلة الأهداف ٣-٢، الأبيض المصري أيضاً من أقوى فرق البطولة وصاحب تاريخ كبير في البطولة حيث حصد اللقب ٥ مرات وكان أول فريق عربي يحتفظ بالكأس، ويُعتبر النادي الوحيد المحتفظ بكأسين مختلفين أفريقياً وهما كأس دوري أبطال أفريقيا عام ١٩٩٣، وكأس السوبر الأفريقي في عام ٢٠٠٢.

موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 هو يوم الأحد 18 أكتوبر 2020، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.