شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الإسماعيلى لمواجهة أسوان .. عودة فقوسة وشيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة هيرون ريكاردو قائمة الفريق التى تستعد لملاقاة أسوان غدا على ملعب الاسماعيلية فى الخامسة عصرآ ضمن منافسات الدورى العام الممتاز . شهدت القائمة عودة مدحت فقوسة ومصطفى بجانب مهاجم الفريق بينسون شيلونجو بينما غاب عماد حمدى وأحمد مدبولى ومحمد حمدي زكي وهمام طارق للإصابة . وجاءت القائمة كالتالى : محمد فوزي ومحمد مجدي لحراسة المرمى . خط الدفاع : محمد هاشم ، محمد عمار ، ابراهيم ابو اليزيد ، احمد ايمن ، محمود البدرى . خط الوسط : عمر الوحش ، محمد دونجا، عبد الرحمن مجدي ، نادر رمضان ، محمد مخلوف ، محمد الضرف ، مدحت فقوسة ، مصطفى فارس ، محمد بيومي . محمود عبدالله. خط الهجوم : محمد الشامي ، بينسون شيلونجو ، حازم مرسي.

وتلقى ناصر ماهر لاعب الأهلى المُعار لنادى سموحة عرضاً من الإسماعيلى للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب مسولين فى قلعة الدراويش مع نظرائهم فى الأهلى لضم ناصر ماهر الذى قدم موسما جيدا للغاية مع سموحة جعل عدة أندية محلية وخارجية ترغب فى التعاقد معه، وينضم عرض الإسماعيلي لعروض أخرى تلقاها اللاعب مؤخراً أبرزها من سموحة وبيراميدز وغيرهما بجانب عرض من ناسيونال ماديرا البرتغالي لضم اللاعب الذى مازال يترقب موقف الاهلي من إستعادته مرة أخرى عقب إنتهاء الإعارة.

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ويعيش ناصر ماهر فترة من التوهج الكروى مع الموج الأزرق وتحديدا منذ قدوم أحمد سامى على رأس القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد سامى بعدما أصبح اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الكبرى سواء داخليا أو خارجيا، وهو ما أدى لاحتمالية عودته للقلعة الحمراء خاصة بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر والتعاقد مع الجنوب أفريقى موسيمانى الذى طلب تقريرا مفصلا عن حالة جميع اللاعبين المعارين قبل اتخاذ القرار النهائى بشأنهم.

ويحتل ناصر ماهر صدارة ترتيب صناعة الأهداف بالدورى المصرى برصيد 11 تمريرة خلال 24 مباراة خاضها مع سموحة فى الإيجيبشين ليج فى الموسم الحالى.

ويعتبر الموسم الحالي هو الأفضل في مسيرة ومشوار ناصر ماهر بالدورى المصرى، من خلال مشواره مع الأندية التى لعب لها سواء بتروجت أو الأهلى أو سموحة.