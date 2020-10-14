شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يتنازل عن شكواه ضد أسوان.. رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنازل مجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق لنادى أسوان عن شكواه التى قدمها فى وقت سابق ضد الناى بشأن المستحقات المتأخرة إلى الجبلاية، وجاء تراجع عبد العاطى عن شكواه حرصاً على العلاقات الطيبة بين الطرفين، وتقديراً لظروف أبناء الجنوب وحاجتهم إلى الدعم فى المرحلة المقبلة لمواصلة العروض القوية فى الموسم الجديد، وقدم عبد العاطى تنازلاً رسمياً إلى اتحاد الكرة عن شكواه.

وكان عبد العاطى قد استقال من تدريب أسوان قبل انطلاق الدور الثانى بعد نصف موسم طيب مع أبناء الجنوب، إلا أن تأخير مستحقات الجهاز الفنى واللاعبين دفعه إلى تقديم استقالته من تدريب الفريق.



مجدى عبد العاطى

فى سياق آخر، اتخذ مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، عدة قرارات مهمة لتحديد معالم الفترة المقبلة بعد البقاء فى الدورى العام، عقب الفوز الثمين الذى حققه أبناء الجنوب على حرس الحدود فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، رافعًا رصيده إلى 37 نقطة فى المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدورى العام، وبعد اجتماع استمر لأكثر من 5 ساعات مع أحمد كشرى مدرب الفريق بحضور مصطفى أمين المشرف على الكرة ومجدى سبالك نائب رئيس أسوان، جاءت قرارات المجلس كالتالى:

ـ تمسك مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ولجنة الكرة بالمدير الفنى والجهاز المعاون للعمل بالموسم الجديد 2020/2021

ـ النظر فى اقتراح بتعديل عقد المدير الفنى بما يتناسب مع ما تم إنجازة بالإضافة لمراعاة عقود المدربين بالدورى الممتاز طبقا لما يناسب الطرفين النادى والمدير الفنى

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ـ تدبير مستحقات اللاعبين ومكافأة الفوز على حرس الحدود ومكافآت الجهاز الفنى

ـ الإتفاق على ضرورة تدعيم الفريق بعناصر تعوض اللاعبين الذين إنتهت عقودهم وإعاراتهم

ـ تقييم المراكز الشاغرة ويعانى الفريق من نقص عناصرها

ـ بحث العروض المقدمة رسميا من الأندية لتسويق اللاعبين بما يحقق أقصى إستفادة مادية لنادى أسوان لتدبير مستحقات اللاعبين والجهاز ومعسكر إعداد الموسم الجديد

ـ مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا والناشئين خلال المباراتين القادمتين قبل فترة القيد الأولى