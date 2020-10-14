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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 14 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها طبيب الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى وأيمن أشرف لمواجهة الوداد ، وموسيماني يفرض سياجاً من السرية على مران الأهلي الأول في المغرب ، وفرجانى ساسى ينهى الحجر الصحى غداً بعد مخالطة مصاب بـ كورونا، ضغط الموظفين يلغى اختبارات تحديد القدرات فى اتحاد الكرة .
طبيب الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى وأيمن أشرف لمواجهة الوداد
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، أكد جاهزية الثنائى محمد الشناوى وأيمن أشرف، لاعبى الفريق، لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
الجونة يهزم وادى دجلة بهدفى بواليا وناصر فى مباراة تحصيل حاصل
فاز فريق الجونة على نظيره وادى دجلة بهدفين دون رد، أحرزهم والتر بواليا وناصر ناصر، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع لاعبي الفريق في وسط الملعب قبل بداية المران
طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي فرض سياجاً من السرية على مران الفريق الأحمر الأول في المغرب والمقرر اقامته مساء اليوم
انضم النجم التونسي على معلول، لاعب النادي الأهلي، لمعسكر فريقه في المغرب بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب
ضغط الموظفين يلغى اختبارات تحديد القدرات فى اتحاد الكرة
تسبب ضغط عدد كبير من قدامى وكبار الموظفين باتحادا لكرة فى إلغاء اختبارات القدرات لعدد كبير من الموظفين واعتذارهم عن الحضور للاختبارات التى كان مقررا لها يومى 12 و13 أكتوبر من الشهر الجارى.
فرجانى ساسى ينهى الحجر الصحى غداً بعد مخالطة مصاب بـ كورونا
ينهى فرجانى ساسى لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب تونس، غداً الخميس، الحجر الصحى الذى بدأه يوم الأحد الماضى، بعد مخالطته لحالة مصابة بكورونا، حيث أعلن ساسى أنه سيدخل فى حجر صحى لمدة 5 أيام تطبيقاً للبروتوكولات الصحية المتبعة فى بلاده، وقال ساسى فى وقت سابق عبر حسابه الرسمى على تويتر"احترامًا للبروتوكول الصحى المعمول به فى بلدى، قررت بمفردى أن أضع نفسى فى الحجر الصحى الاختيارى لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid+ كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".
الأهلي يؤجل ضم سيرينو بسبب أزمة القيد بعد دوري الأبطال
أصبح في حكم المؤكد ابتعاد النجم الأورجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي عن الانضمام للأهلي في الموسم الجديد، رغم تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بضمه لتدعيم هجوم الهجوم، خاصة أنه يعلم قدراته جيدًا منذ أن كان يتدرب تحت قيادته وهو يتولى المسئولية الفنية لفريق صن داونز.
حسام البدرى يضم 25 لاعبا لمعسكر مباراتى توجو
قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.
خالد عيد يقترب من الاستمرار فى قيادة غزل المحلة بالدورى الممتاز
يجتمع مسئولو نادى غزل المحلة بالمدير الفنى خالد عيد خلال الأيام المقبلة، لحسم استمراراه فى قيادة الفريق بالدورى الممتاز، عقب نجاح المدرب فى الصعود للدورى الممتاز ويعد خالد عيد من أبناء قلعة الفلاحين، والأقرب هو استمرار المدير الفنى للفلاحين فى قيادة الفريق.
الزمالك يجرى مسحة كورونا فى فندق الإقامة بالمغرب
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك والجهاز الفنى وأعضاء البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك داخل فندق الإقامة بالمغرب، وخضع الجميع للمسحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وفقا للبروتوكول المتبع قبل مواجهة الرجاء المغربى.
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