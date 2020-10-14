حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14/10/2020

ضغط الموظفين يلغى اختبارات تحديد القدرات فى اتحاد الكرة

تسبب ضغط عدد كبير من قدامى وكبار الموظفين باتحادا لكرة فى إلغاء اختبارات القدرات لعدد كبير من الموظفين واعتذارهم عن الحضور للاختبارات التى كان مقررا لها يومى 12 و13 أكتوبر من الشهر الجارى.

فرجانى ساسى ينهى الحجر الصحى غداً بعد مخالطة مصاب بـ كورونا

ينهى فرجانى ساسى لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب تونس، غداً الخميس، الحجر الصحى الذى بدأه يوم الأحد الماضى، بعد مخالطته لحالة مصابة بكورونا، حيث أعلن ساسى أنه سيدخل فى حجر صحى لمدة 5 أيام تطبيقاً للبروتوكولات الصحية المتبعة فى بلاده، وقال ساسى فى وقت سابق عبر حسابه الرسمى على تويتر"احترامًا للبروتوكول الصحى المعمول به فى بلدى، قررت بمفردى أن أضع نفسى فى الحجر الصحى الاختيارى لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid+ كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".

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