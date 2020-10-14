المصري يُعلن تجديد عقد علي ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي: أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إتمام إجراءات تجديد التعاقد مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021/2020. ووقع علي ماهر على تعاقده الجديد مع سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور لجنة التعاقدات الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي عدنان حلبية وشريف مزروع عضواً مجلس إدارة النادي. وكان المصري قد تعاقد مع علي ماهر في نهاية أغسطس الماضي خلفاً لطارق العشري.

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