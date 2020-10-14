"وفقًا لتعليمات كاف".. الأهلي يخضع لمسحة طبية ظهر الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خضوع الأهلي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ظهر غدًا الخميس وفقًا للبروتوكول المعمول به والاجراءات الاحترازية والوقائية الخاص ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للأهلي أن بعثة الأهلي التي وصلت إلى المغرب مساء الثلاثاء، أجرت مسحة طبية أتت كافة نتائجها سلبية قبل السفر إلى المغرب، غير أن اجراءات الاتحاد الإفريقي تستوجب إجراء مسحة جديدة قبل المباراة.

وخاض الأهلي مرانه الأول في المغرب مساء اليوم الأربعاء من أجل الاستعداد لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام المغرب.

ويبحث بطل الدوري المصري الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا عن تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي على مدار 7 سنوات كاملة.