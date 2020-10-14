مران الزمالك.. تدريب على الاستحواذ.. وفقرة رد فعل للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - رامي بشاي:

خاض الزمالك مرانه الأول في المغرب اليوم الأربعاء، وذلك بعد الوصول مساء أمس إلى الدار البيضاء، من أجل مواجهة الرجاء البيضاوي المنتظرة يوم الأحد المقبل بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة سريعة مع لاعبي الفريق في وسط الملعب قبل بداية المران، وشرح للاعبين البرنامج التدريبي المقرر خوضه استعدادا للقاء الرجاء المغربي.

ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

وقام باتشيكو المدير الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بنصف الملعب خلال مران الزمالك الذي يقام حاليا على ملعب الوداد المغربي.

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وأشرف باتشيكو على تدريب إحدى المجموعتين بينما الأخرى أشرف علي الأخرى مدحت عبد الهادي مدرب الفريق، وذلك للتدريب على الاستحواذ على الكرة.

ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

وبدأ مران الزمالك بعملية إحماء للاعبين وذلك تحت إشراف بيدور مدرب الفريق، بينما طالب باتشيكو اللاعبين بالتركيز وتنفيذ التعليمات الفنية في المران.

وحصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك علي راحة من مران الفريق، وذلك رغم تواجده في ملعب التدريب، من أجل مؤازرة زملائه، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص بعد إجرائه جراحة في الرقبة.

وخاض حراس المرمي، محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي تدريبات قوية في مران الزمالك تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، باستخدام الصدادات لاختبار رد الفعل السريع للحراس الأربعة.