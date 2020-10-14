الجونة يفوز على دجلة بهدفين في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
حقق الجونة فوزًا على وادي دجلة، بهدفين نظيفين، في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب السلام.
انتهى الشوط الأول بالتعادل، وفي الشوط الثاني سجل ثنائية الجونة والتر بواليا في الدقيقة 68، وناصر ناصر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
ورفع الجونة رصيده لـ37 نقطة ليرتقي للمركز الـ14، فيما تراجع دجلة للمركز الـ15.
وضمن الفريقان البقاء في الدوري، بعد خسارة حرس الحدود أمام الزمالك، ليسقط الحرس مع طنطا ونادي مصر للدرجة الثانية.
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