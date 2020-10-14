رسمياً.. المصري البورسعيدي يمدد تعاقد علي ماهر

أعلن نادي المصري البورسعيدي رسمياً مساء اليوم عن تمديد عقد علي ماهر المدير الفني للفريق لموسم اضافي، لينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ونجح علي ماهر في قيادة المصري من أجل الباقء بمسابقة الدوري بعد أن كان مهدداً بالهبوط في فترات طويلةمن عمر الموسم الحالي.
وحقق الفريق البورسعيدي ستة انتصارات مع علي ماهر خلال 12 لقاء لعبها الفريق تحت قيادته، بينما تعادل في ثلاثة مباريات وخسر مثلها.
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