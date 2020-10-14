رسميا.. الهلال السعودي يتعاقد مع فواز الطريس حتى 2023

نجحت إدارة نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع فواز الطريس لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاتفاق. ‏اعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :الطريس هلاليًا حتى ٢٠٢٣. وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدا احترافيًا مع فواز الطريس، وجرت مراسم التوقيع في مبني الامير عبدالله بن ناصر بمقر النادي فهد بن نافل عقدا احترافيًا مع فواز الطريس، وجرت مراسم التوقيع في مبني الامير عبدالله بن ناصر بمقر النادي يمتد العقد الاحترافي للاعب فواز الطريس حتي ٢٠٢٣. Advertisements جاء توقيع العقد بعد أن اكملت إدارة النادي إجراءات شراء عقده من إدارة نادى الاتفاق. إجراءات شراء عقده من إدارة نادى الاتفاق. يستقبل فريق الهلال بطل النسخة الماضية مشواره في بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021 بمواجهة فريق العين يوم السبت ١٧ أكتوبر في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة . وانهي الهلال منافسات الدوري السعودي للموسم الماضي هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٧٢ نقطة

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