فرنسا تتقدم على كرواتيا بهدف في الشوط الأول

أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدمًا على منتخب كرواتيا بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب ماكسيمير ستاديون في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري

الأمم الأوروبية لكرة القدم .

سجل هدف منتخب فرنسا الوحيد النجم انطوان جريزمان في الدقيقة 8 من عمر نصف اللقاء الأول، واستمرت سيطرة

الديوك على مجريات الكرة، ولم ينجح المنخب الكرواتي في إدراك التعادل .

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي للمباراة :

الحارس: هوجو لوريس

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الدفاع: ميندى - فاران - لينجليه - لوكاس دينى

الوسط: رابيو - نزونزى - توليسو

الهجوم: جريزمان - مارسيال – مبابى