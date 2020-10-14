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الأهلي يستعد لخوض مرانه الأول في المغرب

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تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة في المغرب إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي يستضيف المران الأول للفريق في مدينة كازابلانكا .

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور

نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، قد قام باصطحاب كابيلو مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، إلى ملعب التدريب قبل تحرك حافلة الفريق لتجهيز الملعب قبل المران.

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